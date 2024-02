BBB24: Leidy Elin ameaça bater em sisters por falta de higiene

A sister ficou revoltada ao perceber que outras confinadas não lavaram os copos após beber água.

Amores, nesta quinta-feira (15), a participante do BBB Leidy Elin se mostrou extremamente incomodada com a falta de higiene de outras duas participantes, Alane e Beatriz, isso porque a sister viu que as outras confinadas não enxaguam o copo após beber água.

Durante o diálogo, de forma um pouco exagerada, Leidy chega a ameaçar a bater nas sisters por causa da falta de coragem e de higiene. Confira o diálogo que rolou:

“Cê tira esse copo daí porque você botou na boca e não passou nem água”, disparou Leidy.

“Ai, eu também não lavo”, interferiu Alane

“Vou dar um soco na cara de vocês. É só passar uma água para tirar a baba”, ameaçou Leidy.

“Eu nunca lavo”, afirmou a bailarina.