Rafa Kalimann esquece nome de parceiro no Rede BBB e web critica

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann, 28, estreou como apresentadora do Rede BBB nesta quinta-feira (13) e cometeu um erro ao esquecer o nome de Rhudson Victor, seu colega no comando da atração exibida no Globoplay.

“Um momento de pensar em como vai ser, é tudo muito novo. Falei para a Dani e para o… enfim, pedi para criarem um grupo e a gente manda o pior hate”, disse durante o programa apresentado ao lado de Rhudson, que riu da situação.

“Eu não queria pegar no pé da Rafa Kalimann logo no primeiro dia, mas esquecer o nome do colega de programa na estreia não ajuda muito”, escreveu um internauta. “Porque a Globo insiste na Rafa Kalimann?”, questionou outro.

“Acredite e aposte em si mesmo como a Globo aposta e acredita na Rafa Kalimann. De um jeito irresponsável e com todo mundo te achando irracional por fazer isso”, escreveu um terceiro. Outros internautas que defenderam a apresentadora em seu primeiro dia.

“Posso ser sincero? A Rafa Kalimann está se comunicando super bem nessa estreia. Claro que tem o nervosismo da estreia, mas acho que ela está mandando bem!”, escreveu um. “A Rafa Kalimann está mandando bem demais, amei! Todo sucesso para você! Aleluia arrepiei”, disse um segundo.

A Globo havia anunciado nesta segunda-feira (10) que a ex-BBB Rafa Kalimann iria comandar o Bate-Papo BBB, reforçando o time do Rede BBB, e que Ana Clara, a atual apresentadora, iria assumir um novo programa, chamado Fora da Casa.

O Bate-Papo BBB acontece toda terça-feira e é a primeira conversa com o eliminado ou eliminada do programa, onde ele vê o que aconteceu enquanto esteve confinado e ainda recebe um "presente do eliminado". Kalimann, estreante na função, afirma que quer "extrair de cada eliminado bons relatos sobre a experiência deles".