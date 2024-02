BBB: Mc Bin Laden fala sobre Giovanna após beijo: “Mina firmeza”

Mc Bin Laden protagonizou um beijão em Giovanna na festa que aconteceu no último sábado (03). O brother não deixou de falar sobre sua relação com a sister e em conversa com Lucas Henrique ele disse que ela é uma mina firmeza.

“Tá normal, viu? Eu não fico bolado com isso, não. Eu separo bem as coisas”, disse ele sobre não ficar grudado com a sister.

“Eu já tinha percebido uns bagulhos que eu já fiquei na minha. Ela é uma mina firmeza, eu fico com ela, mas cada um joga seu jogo e está firmão”, ressaltou o funkeiro, que deixou claro seus objetivos no programa. “Alguém falou: ‘Ela quer curtição, ficar e curtir e você quer ficar de lovezinho’. Eu não quero ficar de lovezinho, não, eu quero jogar”, garantiu.

Lucas concordou com o aliado. “Veio para cá com um propósito… Isso é uma coisa que acontece no meio do caminho”, comentou. “Mas o foco é o jogo. Cada um no seu”, respondeu o artista. “Até mesmo porque ela tem as prioridades dela”, completou o professor.