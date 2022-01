BBB: Quarto do líder sofre mudanças e ganha status de loft!

O quarto do líder no BBB 22 vem com novidades. Ele agora será um loft chiquérrimo com algumas regras diferentes da ultima edição.

Espaço contará com pista de dança, camarim e bar e passa agora a ficar dentro da sede.

Não se fala em outro assunto a não ser o Big Brother Brasil 22. Muitos palpites, sugestões e uma curiosidade imensa rondam esta edição e Boninho conseguiu o engajamento que queria dentro e fora das redes sociais.

Uma notícia quente é que o quarto do líder passará a ser dentro da sede e ganhará um status de loft. Tá passada? Pois então, o espaço conta com novidades, desta vez terá bar, camarim, pista de dança, guarda-roupas e mesa tática. Mas se engana que a lotação será liberada viu? O número de pulseiras para os convidados do líder serão racionadas e dependerá da produção quantas pessoas poderão aproveitar os benefícios.

Foto: Revista Quem.

No quarto do líder ainda haverá uma interação que será um esquenta para as festas da edição e neste esquenta, o líder poderá fazer lives e transmiti-las, tudo isso sendo monitorado pela produção do BBB, afinal, Boninho não seria tão fofo assim, concordam?

A foto do todo poderoso, clássico dentro do BBB, ganha uma novidades também, muito brilho de um grande painel de led. As fotos com os familiares continuam para os ganhadores das provas das semanas matarem a saudades da vida e de pessoas aqui fora! Mas o mais legal será o álbum de figurinhas com os melhores momentos do participante.

A apresentação é de Tadeu Schimidt e o Big Brother Brasil estréia dia 17 de janeiro.