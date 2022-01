Absurdo! Drone invade casa de Rafa Kalimann: “Ainda bem que saí de toalha!”

A influenciadora digital e apresentadora, Rafa Kalimann teve sua casa invadida por um drone. O objeto chegou próximo à sua janela.

A ex-BBB e influenciadora digital, Rafa Kalimann tomou um susto ao sair do banho, um drone estava próximo a sua janela.

Essa galera está muito abusada e perdeu a noção dos limites e da privacidade! A influenciadora digital e apresentadora contou em vídeos para seu Instagram que sua casa foi invadida por um drone e pasmem, ela filmou o drone próximo a janela de seu quarto.

Foto: Reprodução

Rafa conta que tomou um susto e que ficou bem brava com a situação e escreveu: “Preferi tirar o áudio porque fiquei bem incomodada. Mas por gentileza vizinhos, não sejam inconvenientes assim. Me assustei muito com ele bem próximo da janela do meu quarto no primeiro momento.”

Kalimann, que fará parte desta edição do BBB, assumindo o lugar de Ana Clara no bate-papo com os Brothers, contou ainda que ainda bem que saiu do banheiro de toalha, porque geralmente saí nua. Ela ainda finalizou dizendo: “Levei um susto tão grande! Eu tô brava!”

Galerinha e vizinhos de Rafa… estão pesando a mão na invasão de privacidade heim queridos?! Apenas parem!