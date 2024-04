BBB 24: Sonia Abrão detona postura de Bia na briga: “Interdita essa menina”

Não é de hoje que Sonia Abrão dá razão para Davi, afinal, ela faz parte de sua torcida para levar o prêmio milionário do BBB 24. A apresentadora detonou a postura de Bia do Brás que teve uma briga nada leve com o motorista de aplicativo.

“E no Sincerão, o Davi não mentiu! Os vídeos estão aí para provar, ele não mentiu, ele simplesmente estava coberto de razão, é egoísmo total, é mais do que isso, é malvadeza”, avaliou.

“Eu acho que ela vai aprontar uma cena final, fiquem preparados!”, alertou. Um comentarista ainda afirmou que Bia pode fingir um desmaio: “Ela estava há uma vírgula de fazer isso nos últimos paredões durante os discursos do Tadeu […] parece que ela já está planejando isso”. “Essa forçação também, o público já não estava gostando”, disparou Sonia.