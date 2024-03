BBB 24: Lucas planeja viagem de nove anos de casado sem saber que está solteiro

Oh, coitado! Lucas Henrique está achando que pode aprontar e voltar para o mesmo ponto que partiu? Camila Moura já meteu o pé na bunda do brother após ele trocar carícias com Pitel dentro do BBB. Em conversa com as sisters ele ainda disse que estava planejando uma viagem para comemorar os 9 anos de casado.

Em conversa com Giovanna, Raquele, Pitel e Leidy Elin, o professor de educação física falava sobre relacionamento. “Eu casei quando fiz sete anos de namoro”, relembrou. “Que legal”, reagiu Raquele.

Em seguida, o brother comentou: “Esse ano vou fazer nove anos de casado”. “Vai levar a Camila para onde?”, perguntou Pitel.

“Maldivas, Fernando de Noronha. Não, estou zoando. Agora é sério! Eu já tinha planejado isso. Nesse nosso aniversário de casamento ia ser na Europa”, contou Buda, que ainda disse que eles estão com um pacote de viagem comprados, mas que ‘de uma empresa que está falindo’.