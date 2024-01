BBB 24: Lucas Henrique é o novo líder

Minha gente, depois da eliminação de Thalyta, o brother Lucas Henrique venceu a terceira prova do líder do BBB 24 na noite de domingo, 14. Ou seja, agora ele terá todas as regalias que um bom líder pode ter, mas o pessoal do X está incomodado porque nem sabiam da existência de Lucas na casa.

A atividade aconteceu novamente por etapas, onde os brothers se dividiram em grupos a cada rodada da prova. Os participantes que errassem a resposta da pergunta seriam automaticamente eliminados da competição da noite.

Ao final da dinâmica, Lucas Henrique, Michel e Wanessa Camargo foram os finalistas. O novo líder acertou a última questão sobre Engenharia e comemorou: “Brasil, acreditem na comemoração.”