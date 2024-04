BBB 24: Com 82,61% dos votos, Bia do Brás é a penúltima eliminada da temporada

Eita! Muitos internautas acreditam que a saída da Bia do Brás do reality estava certa e que ela não aceitaria a sua saída do reality, mas não foi bem o que aconteceu. A musa foi eliminada do reality nesta quinta (11), e mesmo negando um abraço de Davi, seguiu firme até a saída.

Com 82,61% dos votos, a vendedora recebeu a maior porcentagem do público e disse adeus ao prêmio milionário.

Cunhã recebeu 9,86% dos votos e o baiano 7,53%. O motorista de aplicativo e a dançarina se juntaram a Matteus e Alane no TOP 4 da temporada.