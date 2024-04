BBB 24: Bia nega abraço de Davi antes de sair da casa: “Eu sei quem eu sou”

Bia do Brás tem os seus princípios e seguiu fiel a tudo que pensou e pensa sobre Davi. Na sua saída do reality, ela se negou a se despedir de Davi, com quem protagonizou diversas brigas nos últimos dias. A vendedora disse adeus ao prêmio milionário após receber 82,61% dos votos em um paredão contra o motorista de aplicativo e Isabelle.

A ex-sister deu apenas a mão para ele apertar e Davi questionou: “Não vai dar um abraço não, Bia?”. “Eu sei quem eu sou”, respondeu indo em direção à cunhã para abraçá-la.

Depois de dar tchau para Isabelle e Matteus, o baiano insistiu para se despedir da amiga. “Posso te dar um abraço? Por favor?”, pediu ele. Bia cedeu e o brother disse que era passado, mas ela continuou dizendo saber quem era e logo interrompeu a despedida com Davi.