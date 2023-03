BBB 23: Key Alves é eliminada do reality da Globo

Jogadora de vôlei deu adeus aos brothers e sisters com 56,76% dos votos

Viish, pelo visto o público já não aguentava mais Key ALves dentro da casa mais vigiada do Brasil. A jogadora de vôlei saiu do game no paredão de ontem com 56,76% dos votos.

Ainda ontem (07), ela ganhou as redes sociais com o seu vídeo pedindo votos em que cantava uma música de João Gomes. Os internautas alegaram vergonha alheia na situação e votaram sem dó.

Aqui temos o mesmo caso de Gustavo, né? A eliminação de Key Alves já estava certa para o público que já tomava ranço há um bom tempo.