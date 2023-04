BBB 23: Fred Nicácio é eliminado pela terceira vez do reality

Médico foi eliminado com 51,14% do votos do público no Big Brother Brasil 23

Vish, eu estou péssima de apostas para o BBB 23 e juro para vocês que não vou mais apostar em ninguém, porque sempre erro. Fred Nicácio deixou a competição, mais uma vez, depois de voltar de uma repescagem com os votos dos internautas. O seu retorno foi marcado por muita baixaria e treta envolvendo seu nome com o de Aline Wirley, que é uma das jogadoras mais fortes da casa na opinião do público. Dr. Fred dá adeus à casa, mas pode ter certeza que será muito bem recebido pela web, porque o muso já é a sensação no Twitter.