BBB 23: Cézar Black é eliminado e gera revolta na web

Paulo Vieira foi um dos contratados da Globo que comentou a eliminação do brother com 48,79% dos votos dos internautas

Eu desisto! Mais uma vez eu perdi a aposta do grupo de fofoqueiras do Leblon. Ontem (13), Cézar Black deixou a casa mais vigiada do Brasil para ir curtir mais próximo da família a final do reality. A eliminação do brother gerou revolta na web e Paulo Vieira foi um dos contratados da emissora que não ficou calado diante da sua saída.

O humorista disse que ia levar um atestado para a emissora hoje para que não precisasse trabalhar, e possivelmente comentar a eliminação do muso.

Cézar foi eliminado com 48,79% dos votos e Aline e Amanda completam o top 7 no game. Boa sorte, meninas.