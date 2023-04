BBB 23: Amandinha está na grande final do reality

Médica garantiu a sua vaga na final do Big Brother Brasil depois de vencer a prova de resistência com mais de 17 horas de duração

Olha ela! Se muitos desacreditaram do poder de Amanda no Brasil, se enganaram, porque a musa chegou longe e garantiu seu lugar na final do reality da Globo. A médica enfrentou 17 horas de prova de resistência e se tornou a primeira participante dada como certa na final do BBB.

Não é duvidoso que ela tenha chegado tão longe, afinal, muitos já falaram sobre a estratégia que ela usa no jogo com um discurso que beneficia o seu jeitinho de ser. Vale ressaltar que o Brasil, já comprou esse “jeitinho” em outras edições.

Quer queiram, quer não, Amandinha está na final. Quem será que vai acompanhá-la?