Bate boca no Saia Justa: Gabriela Prioli e Astrid Fontenele brigam por motivo inusitado

Durante o programa, as duas trocaram farpas e até esqueceram da convidada ali presente.

Que babado é esse, meus amores???? Durante o programa Saia Justa desta última quarta-feira (21), Gabriela Prioli e Astrid Fontenele bateram boca por um motivo bem inusitado: as tradições de São João. Enquanto a jornalista defendia uma visão mais prática da festa, a advogada apontou o lado mais teórico. Na conversa, as duas trocaram farpas e deixaram a convidada do programa de lado.

“Vou pra São João pra dançar um forró, comer o amendoim cozido, cheguei lá, era uma festa de axé. Não, não dá. Eu acho que não dá pelo Brasil, não pelo meu gosto. É uma festa de São João!”, começou Astrid.

A seguir, Prioli deu seu ponto de vista sobre a festividade: “Não dá pra você. Parte de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar outra coisa. […] Acho que o que vale a pena pensar primeiro é o que é o São João tradicional? Então, qual é o marco temporal que a gente vai estabelecer pra dizer o que é São João?”, questionou e foi aí que o pau torou.