Baronesa, mãe do MC Gui, impede briga com faca no reality “A Grande Conquista”

Gente, o que está rolando??? Nunca imaginei que uma briga de reality poderia chegar a esse ponto. Neste sábado (27), a estadia do no reality show A Grande Conquista chegou ao fim, de forma trágica, para o cantor Ricardo Costa, ex-integrante do grupo Polegar, isso porque o participante foi expulso do programa após pegar uma faca durante uma briga com Fábio Gontijo, ex-marido da influenciadora Jenny Miranda,

Ricardo havia ficado completamente irritado após Gontijo jogar uma sunga molhada sobre ele enquanto ele dormia, o que gerou uma baita discussão, que evoluiu para algo mais grave, quando o cantor foi até a cozinha da casa laranja e pegou uma faca para intimidar o rival.

Segundo o meu querido amigo Leo Dias, felizmente nada de grave aconteceu, graças a Claudia Baronesa, mãe do cantor MC Gui, que, de última hora, conseguiu controlar Ricardo, tomando frente de toda a situação, enquanto membros da produção do reality não apareciam para conter os confinados.