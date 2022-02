Barbara discute com Pedro Scooby e tira Paulo André do sério

A catarinense está toda irritadinha, porque está no paredão e sai descontando em quem não tem nada a ver com isso

Após a formação do paredão deste domingo, (13), Barbara estava no Quarto do Líder só para importunar quem estava lá e descontar a raiva por ter sido ‘contragolpeada’ por Arthur Aguiar.

Primeiro, indagou Jade Picon, a dona do quarto esta semana, por estar bebendo sendo que ela está no paredão. Oi? Agora a menina não pode beber e tem que ficar velando a “amiga”? Tenha dó…

https://twitter.com/escolhasdaju/status/1493113082670944259

Depois, Scooby debochou que os mais estrategistas da casa, Rodrigo, Arthur e Barbara, tentaram fugir, mas caíram no paredão e que a estratégia foi falha. Pra quê? A mocinha veio com tudo para cima do brother e falou que ele estava falando merda, porque ela foi para o paredão com um voto. E que ele estava querendo irritar ela, deixando todos que estavam no quarto assustados com a irritação da sister. Barbara disse que não gosta de brincadeira e Scooby pediu para ela não brincar mais com ele também.

Em seguida, Paulo André brincou ao imitar Laís voltando do ‘Bate-Volta’, dizendo que agora ia ter jogo. Laís riu da situação, mas a catarinense tinha que rebater né? “Eles estão amando colocar palavras na nossa boca”, disse a modelo para indignação de Paulo, Scooby e Tiago Abravanel. PA já rebateu: “Nem tô brincando contigo. Tô brincando com a Lala” e Scooby emendou: “Bebeu e ‘tá putinha? Zoa todo mundo e agora que é zoada desconta em todo mundo”.

Paulo imitando a Lais e a Barbara ficou puta.

Paulo e Scooby não deitam para a gata! #BBB22 pic.twitter.com/rbnFvPtUEP CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 14, 2022

Será que Barbara será eliminada e vem ficar irritadinha aqui fora?!