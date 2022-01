“Sonhando com o dia que vão respeitar uma mulher Dj, igual respeitam os djs homens”

A Dj Barbara Labres contou em seu Instagram uma situação chata que passou na festa Sunset On The Beach e pediu respeito as mulheres.

A Dj Bárbara Labres passou por uma situação bem chata na festa “Sunset on The Beach” e contou tudo em seu Instagram.

São vários os artistas que tem problemas com a organizações e produções de eventos no Brasil e no mundo e com Bárbara Labres não foi diferente. A DJ, que é amiga do jogador Neymar e arrasta multidões com seus sets super elaborados, contou a situação que passou este fim de semana na festa “Sunset On The Beach” que rolou na Arena Sunset Jequitimar.

Foto: Reprodução/Instagram

Falta de respeito e problemas nos horários das apresentações marcaram o evento e Bárbara de certa forma foi prejudicada. Ela conta que a organização pediu para que ela trocasse de horário com a dupla Jorge e Matheus. Ela não cita o nome deles, mas no line do evento eles estavam confirmados. Bárbara aceitou, a dj se apresentaria as 19hs e com a troca de horários, teve que esperar até as 22:30 da noite. Chá de cadeira né mores… Ok! Labres aceitou a condição.

Foto: Reprodução/Instagram

A dj subiu ao palco e começou seu set e a organização foi até ela disse que ela só tocaria mais 3 músicas, isso com 20 minutos de show. A dj conta que falou ao organizador que não sairia, pois cumpriria seu horário e faria o set completo e recebeu como resposta que se caso ela não fizesse o que ele estava determinando, eles desligariam o som! Ela relatou também que enquanto tocava para o público, os organizadores do evento continuaram desmontando a estrutura do show passado. Ou seja, falta de respeito reinando…

Bárbara ainda pontuou que: “Sonho com o dia em que mulheres vão ser mais respeitadas em suas profissões, iguais os homens são. Aposto que se fosse um dj homem ali tocando, ninguém ia fazer isso”.