Barbara se irrita com comentários sobre sua alimentação

Os seus colegas de confinamento estão preocupados dela só viver a base de ovos. A moça não gostou nada da preocupação.

Mais uma vez a alimentação de Barbara foi pauta no BBB22. Após a votação neste domingo, (31), os participantes conversaram com a modelo após ela dizer que estava com dor de estomago, sendo que não comeu quase nada o dia todo.

Foto: Reprodução

A catarinense disse que o estomago dela dói somente quando ela se alimenta e Laís explicou que isso era devido o tempo que ela fica sem comer. “Quer me ensinar sobre jejum?”, disse Barbara que ouviu a melhor resposta de todos os tempos de Laís: “Quero, porque eu sou médica!”.

Foto: Reprodução

Em seguida, Naiara entrou no quarto dizendo que as frutas da Xepa estão acabando e que estava preocupada com o que Barbara iria comer. Irritada, ela respondeu: “Cuidem da alimentação de vocês! Deixem que eu me preocupo com o que eu como, ou se eu não como”. E o climão se instaurou…

clima pesou no lollipop quando comentaram sobre a alimentação da bárbara



b: "deixa que eu sei o que eu faço cmg, sério gente, se preocupem com o que vcs vão comer"



nai: "bárbara mas vc falou que não ia comer nada" #bbb22 pic.twitter.com/Fl2n12Gsbf — paiva em #bbb22 (@paiva) January 31, 2022

Lais depois chorou arrependida de ter se metido no assunto e disse a Scooby e Maria que falou por cuidado e preocupação, e que sabe que a amiga tem problema com isso e que tem medo de tê-la machucado.

Lembrando que já noticiei aqui a respeito da preocupação com a alimentação da sister. Inclusive, no almoço do anjo ontem, (30), ela comeu apenas salada e um doce.