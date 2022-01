Unidas contra Rodrigo, Anitta e Ludmilla fazem campanha para eliminação do brother

As cantoras usaram suas redes sociais para destilar toda sua raiva; inclusive, a Girl From Rio descascou o abacaxi

Depois de anos de treta entre Ludmilla e Anitta, elas ainda continuam sem se falar, mas agora elas têm um elo forte: o ranço pelo Rodrigo do ‘BBB22’.

A Rainha da Favela, no qual a esposa Brunna está no confinamento, mas ninguém sabe, ninguém viu ainda, postou em seu Twitter, após a formação de paredão: “Que horas começa o multirão #ForaRodrigo? Já tô com a roupa de ir kkk”. Lembrando que Brunna disse que quer que ele fique…

Que horas começa o multirão #ForaRodrigo ? Já tô com a roupa de ir kkk — LUDMILLA 🤙🏾 (@Ludmilla) January 31, 2022

Depois, foi a vez de Anitta descascar o abacaxi com diversos argumentos para a eliminação do brother e ganhou apoio até de Bruna Marquezine, que disse: “ai… brigadão. falou tudo. mó preguiça de digitar kkkkk”.

ai… brigadão. falou tudo. mó preguiça de digitar kkkkk — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) January 31, 2022

Nas alegações, a cantora disse que Rodrigo não leva entretenimento, pois chamou Lina de ‘traveco’, mandou Barbara tomar em um lugar que não bate sol e é chato. Também lamentou o Brasil querer deixar uma pessoa mal caráter por causa de entretenimento e que a sociedade adoeceu. Ainda disparou que estão estimulando as pessoas a achar que para chamar atenção precisa fazer merda e encerrou dizendo: “Não podemos eleger que nosso entretenimento seja regido pelo conflito, atrito, pela coisa negativa”. EITA!

Que mane entretenimento, gente. O cara chamou a @linndaquebrada de traveco. Mandou a Bárbara tomar no cu so pq não fez o que ele quis. É chato PACARAI. Uma tristeza se o Brasil prefirir deixar gente mal caráter na casa em prol de "entretenimento". Vamos mesmo estipular pra

E, caríssimo(a) leitor(a), segundo pesquisas, o participante será mesmo o eliminado da semana, afinal de contas, o público não está gostando da forma agressiva que ele tem levado o jogo… Você concorda?