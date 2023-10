Bárbara Evans relata dores durante gestação dos filhos

A influenciadora contou detalhes sobre as dores na gestação de gêmeos e ressaltou que sua filha, Ayla, nasceu com 2,800kg

Bárbara Evans está passando poucas e boas na gestação dos seus gêmeos. A influenciadora ressaltou que sua gestação foi ótima e que tudo saiu dentro do previsto, mas uma dor tem incomodado sua gestação. Ela relata nos stories que a dor vem do osso da costela e acredita que os bebês estejam se ajeitando dentro do colo materno.

“Estou achando que as dores que estou sentindo é porque as duas cabeças estão nas minhas costelas, e aí fica doendo aqui em cima. E além da dor na lombar, porque os dois estão quase com 1,5 kg, então 3 kg, é como se fosse uma grávida de um bebê único que está nas suas 39, 38 semanas. A Ayla nasceu com 2,800 kg, se não me engano. É mais do que o peso de quando a Ayla nasceu. Fora que são duas placentas, muito líquido…”, refletiu.

Ela completa: “Eu não estava reclamando nessa gestação. Foi ótima. Está sendo ótima. Porém, o peso está começando a deixar a mamãe bem cansada. A única coisa que dói é o ossinho em cima da perereca, que dói muito, e do lado, que é a virilha. Dói muito, gente, muito, muito, muito. A lombar e começou a doer também a barriga, que aí é a posição, é a mexida, é o chute. Mas o importante é que eles estão ótimos, não só eles, como eu também”, disse.