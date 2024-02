Banda Natiruts anuncia turnê de despedida

A banda anunciou o seu fim, através das redes sociais, afirmando que o propósito do grupo já foi cumprido.

Genteee, me segura que eu vou surtar!!! Para a tristeza de muitos fãs, assim como eu, na noite de ontem (26), uma das bandas de Reggae mais famosas do nosso país, Natiruts, anunciou sua turnê de despedida, denominada “Leve Com Você”.

Através das redes sociais, o grupo, que nasceu há mais de 30 anos, em Brasília, e que já lançou 11 álbuns de estúdio, revelou o seu fim, anunciou a turnê de despedida e afirmou que acredita já ter cumprido o seu propósito.

“Entregamos pra vocês um beija-flor que voou pelo mundo por três décadas beijando a casa e o coração de todas as pessoas. Agora chegou a hora de renascer de outras formas, de começar um novo ciclo”, afirmou os integrantes da banda em vídeo.