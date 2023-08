Avó de Ludmilla ganha apartamento de neta e se emociona

A cantora surpreendeu a matriarca da família ao comprar um apartamento no Rio de Janeiro para ela

Ludmilla surpreendeu sua avó nesse final de semana ao revelar que comprou um apartamento para a matriarca da família. Vilma Salles, ganhou o apartamento da neta e o vídeo emocionou todos os fãs da cantora que viram a avó da artista cair no choro.

O imóvel passou por uma reforma para a chegada de Vilma e tem vista para o mar do Rio de Janeiro, Silvana Oliveira esteve presente na entrega. “Minha avó ama a praia e desde criança eu falei que eu ia dar um apartamento para ela perto da praia”, disse Ludmilla no registro.

“Eu sofri muito na minha vida. Eu ficava num aluguel, devia e ia para outro, e do outro eu ia. Mas aí um dia eu falei com Deus: ‘Cê tem que me dar um destino pra minha vida’. E Deus me deu essas duas bênçãos maravilhosas”, disse Vilma ao abraçar a filha e a neta.