Ator da Netflix revela tumor no cérebro aos 31 anos

Barton Cowperthwaite descobriu um tumor em estágio dois e pediu ajuda para vaquinha e realização da cirurgia

Barton Cowperthwaite foi diagnosticado com câncer no cérebro e se mostrou bem forte ao dar a notícia para os seus fãs que estão acostumados a vê-lo na Netflix. O ator precisará passar por uma cirurgia e abriu uma vaquinha nas redes sociais para que os seus fãs possam o ajudar com os custos. O tumor está em estágio dois e com “tamanho considerável”, segundo o próprio artista.

“Ontem fui diagnosticado com pelo menos um glioma de estágio 2. É um tumor cerebral de tamanho considerável. As células do tumor se originam no cérebro e não se espalham para qualquer outra parte do corpo”, contou.

“Até agora, os médicos estão confiantes de que conseguirão remover a maior parte do tumor e que, após uma operação bem-sucedida e reabilitação, estarei funcionando como meu eu de sempre”, explicou.

“Farei o meu melhor para me abrir sobre minha jornada por aqui (…) Estou planejando me recuperar completamente e ser melhor do que minha antiga glória. Por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato, e farei o máximo de pessoas que puder”, completou.