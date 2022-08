Ator atropelado passará por nova cirurgia nesta semana

Estamos esperançosos que logo ele irá para casa com a família. Nesta segunda-feira, 29, a mãe do ator Gustavo Corasini, que interpretou a primeira fase de Tadeu, em Pantanal, atualizou os seguidores em sua página no Instagram sobre o estado de saúde do filho.

O ator mirim foi atropelado pela vizinha na semana passada. Fernanda Corasini informou que Gustavo precisará passar por uma cirurgia para alinha o punho nesta terça-feira, 30, após uma fratura exposta.

A mãe contou que todos esperavam que Gustavo recebesse alta, mas isso não aconteceu e ele será operado novamente. O ator não corre risco de morte e passa bem. O amigo e também vizinho também atingido não resistiu e faleceu no mesmo dia.