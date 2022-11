Atitude inadequada quase faz com que DiCaprio perca seu papel em Titanic

Em entrevista à GQ Magazine, o cineasta James Cameron detalhes do papel de Leonardo no filme

Vocês sabiam que quase que Leonardo DiCaprio perdeu o seu papel em Titanic? Acho que por essa ninguém esperava, não é mesmo? O cineasta James Cameron contou detalhes do feito do ator para o papel de ‘Jack’. O diretor do filme disse que DiCaprio se mostrou pouco interessado em dar vida ao personagem mesmo deixando todos boquiabertos com sua desenvoltura.

“Ele voltou alguns dias depois e eu tinha a câmera configurada para gravar o vídeo. Ele não sabia que estava indo para o teste. Ele pensou que era outra reunião para conhecer Kate. Então eu disse: ‘Ok, vamos para a sala ao lado, e vamos correr algumas linhas e eu vou gravar o vídeo.’ E ele disse: ‘Você quer dizer, eu lendo? Eu disse, ‘Sim.’ Ele disse: ‘Ah, eu não leio’. Apertei sua mão e disse: ‘Obrigado por ter vindo”, contou Cameron.

O diretor ainda conta que não queria fazer a escolha errada e que DiCaprio seria a pessoa perfeita para o papel. “Ele entrou, e cada parte de seu ser inteiro estava tão negativa… Até eu dizer ‘ação’. Daí ele se transformou em Jack. Eu fiquei tipo: ‘Tudo bem. Ele é o cara’”, disse James.