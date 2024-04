Até tu? Antonia Fontenelle se sente indignada pelos deputados partidários que votaram a favor de Chiquinho Brazão

Antonia Fontenelle colocou a boca no trombone e soltou o verbo diante dos deputados que votaram a favor de Chiquinho Brazão no caso da morte de Marielle Franco. A jornalista disse que os políticos votam a favor dos seus interesses e nunca dos interesses do povo.

“É assim, eu estou estupefata. Vai de Nikolas Ferreira, enfim, a cúpula toda bolsonarista. Votaram contra a prisão de Domingo Frazão alegando que ele não foi pego em flagrante, politicagem pura, esqueceram que mataram uma pessoa de forma bárbara e estão fazendo política e,cima dessa morte”, disse.

Ela ainda completa: “Acabou o Brasil, e se essa mulher fosse da família e alguns desses caras? Eles esquecem o fato de que foi pego em flagrante? Metralharam uma pessoa, pelo amor de Deus, por isso que não vai ter jeito, no fim do dia é tudo sobre política, não é sobre o povo, sobre as leis, sobre o país. Eduardo Bolsonaro, todo mundo protegendo o Brazão, essa justificativa não faz sentido”, finalizou.