“As rivais estão juntas”: dispara Lucas Lima em encontro de Sandy e Wanessa

E não tem como não ficar nostálgica vendo Sandy e Wanessa juntas. Sandy divulgou o primeiro vídeo do projeto "Nós, Voz, Eles 2" com participação de Wanessa. Elas gravaram a música "Leve" e elas comentam o quanto a música coincidiu com a fase da vida de Wanessa: "A música eu me emocionei quando ela me mostrou, porque eu estou em um momento na minha vida que eu estou justamente buscando isso, buscando leveza na minha própria voz, buscando leveza nas coisas". Se referindo ao momento de separação e um novo amor.

Wanessa relembra o quando a mídia colocavam elas de inimigas nos anos 1990/2000: “Eu era fã, ia nos shows, tinha todos os CDs, o que a mídia fez com a gente”, declarou a artista. As cantoras eram vistas como grandes inimigas nas revistas e programas de Tv da época.

Lucas Lima, marido de Sandy e diretor musical do projeto afirmou que enquanto a música estava sendo escrita, Sandy já havia pensando no nome de Wanessa. Durante a gravação Xoxoró, pai de Sandy apareceu para conferir a música e declarou: “Essa parceria tinha que acontecer uma hora” e elogiou o trabalho final.

Finalizando o vídeo foi registrado um depoimento de Wanessa e outro de Sandy e elas mostraram bastante entusiasmo juntos: “Achei um encontro bonito” declarou Sandy “Encontro de comadres” completou.

