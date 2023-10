Aryè Campos relembra da época do SBT e fala sobre bullying: “Me zoavam”

Em entrevista à Revista Caras, a musa contou detalhes sobre o seu passado antes de se tornar uma personalidade famosa

Aryè Campos conquistou a glória de ter o seu nome junto a uma produção na Globo Play, com a série Rio Connection. O que a gente não sabia é que o bastidores antes da fama envolve muitos problemas pessoais desde os anos 90, quando estreou no SBT, a atriz conversou com a Caras e revelou que sofreu bullying e precisou se reinventar fora do país.

“Eu não era aquela criança normal, sempre me destacava um pouco. Isso causa um certo impacto. Quando você é meio diferente, você causa um certo conflito e as coisas que eu fazia chamavam muita atenção”, disse.

Depois de diversos episódios, ela decidiu voltar aos Estados Unidos, em que percebeu sua fama exagerada. “As crianças zoavam com a minha cara. Quando você tem oito, nove anos, é difícil lidar com isso, né? Foi complicado”, desabafa.