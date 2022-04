Ih… Arthur Aguiar diz que faltam dois dias para Paulo André ver Jade Picon, mas ele dá um fora: “Dois dias para ver meu filho”

Eu tô achando que o atleta quem não vai querer saber da influenciadora viu?

Amanhã, (26), encerramos mais uma edição do ‘BBB22’ e a pergunta que não quer calar: Jade Picon e Paulo André engatarão um romance aqui fora? E parece que tivemos um spoiler sobre o assunto na madrugada desta segunda-feira, (25).

Paulo André estava comentando sobre os vídeos passados para eles sobre a trajetória no programa e citou Jade. “Ontem na festa eu já estava marolando e o vídeo com a Jade parecia um filme”, comentou. DG disse que parecia Bonnie e Clyde e o atleta concordou. Então, Arthur Aguiar comentou: “É irmão, faltam dois dias para o encontro com a branquinha” e prontamente, PA já rebateu: “Que loucura hein? Dois dias para o encontro com meu filho, pô!”.

e jadre continua sendo tópico na casa



PA: "aquele com a jade tava muito maneiro, parece até filme"



DG: "bonnie e clyde"



arthur: "é irmão, 2 dias pro encontro da branquinha"



PA: "que loucura, 2 dias pro encontro do meu filho" #bbb22 pic.twitter.com/lQ4ulF7hlc — @paiva #bbb22 (@paiva) April 25, 2022

O ator ainda brincou que para ver o filho faltam três dias, pois amanhã ele já vai estar dormindo quando acabar o programa e que ele está na “bronquinha” com a influenciadora.

Se Jade acha que ela está no comando da situação e que ela quem dará um fora no atleta, ela está muito enganada… Mas uma coisa é fato: ela está torcendo MUITO para o gato e vai participar até de mutirões viu?