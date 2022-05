Após Maira Cardi anunciar pausa das redes sociais, Arthur Aguiar avisa: “Ela está sofrendo ameaças”

O vencedor do ‘BBB22’ disse que respeitará o momento da esposa e não a mostrará no seu Instagram

Na última sexta-feira, (6), Maira Cardi anunciou, em seu Instagram, que ficaria um tempo “off” e se afastaria das redes sociais devido a saúde mental que está muito abalada. E neste domingo, (8), Dia das Mães, Arthur Aguiar veio a público falar sobre a esposa.

O ator explicou que respeitará esse momento da coach e ela só aparecerá em seu Instagram sem querer, pois não a mostrará. “Maira está off das redes sociais e por mais que eu queira filma-la, tenho que respeitar o tempo dela. Não faz sentido ela aparecer no meu. Ela vai aparecer em algum momento se eu filmar sem querer, mas não vou ficar filmando ela. Além de tudo que ela disse, que esses meses foram muito difíceis. Infelizmente ela está sofrendo algumas ameaças, mas vou deixar isso para caso ela queira contar ou eu conto mais tarde”, disse o vencedor do ‘BBB22’. Em seguida, Arthur a enalteceu e disse que se ela aparecer em algum momento, vai deixar o seu Instagram mais bonito.

No feed, ele postou um vídeo da esposa com Sophia, filha do casal, e a parabenizou pelo seu dia. “É muito lindo assistir vocês. A conexão que você tem, o jeito que ela te olha é lindo. (…) Você é diferente, você é especial! Nossa filha vai ter muito orgulho de você quando ela souber quem é você e tudo que você fez e faz pra ela. Parabéns pelo dia das mães”, postou Arthur.

Para quem não sabe, Maira disse que se afastaria das redes devido a um cansaço mental gigante. “Esses meses de BBB foram extremamente cansativos, o jogo aqui fora é duro, é baixo, é maldoso, é sujo… as pessoas inventam, manipulam, criam manchete, batem por ódio por like, por visualização. Mas óbvio que 4 meses não seriam suficientes para me cansar…”, legendou no post. “eu cansei, quero dormir e deixar o parquinho pegar fogo, e ao acordar renovada e cheia de energia o que queimou já não me pertencia mais… Game over desse jogo para mim também! Até a próxima fase”, encerrou o longo texto.