Tenha dó! Arthur Aguiar dispara sobre Gustavo: “Se eu falasse o que eu queria falar, teria um embate gigantesco”

O ator está se achando a última coca-cola do deserto…

Depois da eliminação de Gustavo, Arthur Aguiar decidiu chutar cachorro morto e disparou que evitou embates com o bacharel em Direito e relembrou a discussão com ele na madrugada desta quarta-feira, (20).

“O meu erro na nossa discussão, quando eu ‘tava falando ‘vocês arrumaram [voto nele]’, o “vocês” era ele [Gustavo]. Se eu falasse o que eu queria falar, teria um embate muito gigantesco e eu não tenho saúde emocional para lidar com isso nesse momento. O ponto é que ele trouxe algo favorável para vocês e não para mim. É inegável!”, disparou o ator.

“Quando ele conversa com o Eli e fala que o paredão falso valia, ok. Aí ele dá a ideia a vocês que o paredão não vale é como colocar um “estou com vocês e não com ele”, continuou Arthur.

E para encerrar disse: “Ele sempre teve um problema comigo, mas preferiu deixar para lá”. Douglas e Paulo André só ouviram as lamentações e posicionamentos de Arthur, enquanto Scooby disse que não tinha percebido o atrito entre Gustavo e Arthur. E não teve esse atrito! Só foi sensatez de Gustavo não comprar o jogo do marido de Maira Cardi, só!