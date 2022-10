Após vitória de Lula, paulistas cobram Neymar: “Vai ter que declarar”

Multidão de apoiadores de Lula comemoraram na Avenida Paulista, em São Paulo e entoaram hino de cobrança de Neymar

Ontem (30), fui dormir tarde! Isso mesmo, a mamãe aqui ficou acompanhando todos os passos das eleições bem de perto, porque a Paulista estava fervendo. A multidão de apoiadores de Lula não deixaram de cobrar Neymar, lembrando que ele fez um acordo com Bolsonaro diante do perdão da sua dívida com a receita antes de apoiar o candidato.

A Avenida Paulista em coro: “Ei, Neymar, vai ter que declarar” pic.twitter.com/vmmhNWmQNF — João Batista Jr. (@joao_batistajr) October 31, 2022

“Ei Neymar, vai ter que declarar”, disseram os apoiadores de Lula na Avenida Paulista. Vale lembrar que Lula já tinha dito que acreditava que Neymar teria medo que ele descobrisse detalhes das negociações que ocorreram entre Bolsonaro e o pai de Neymar.

Neymar tem uma dívida de R$8 milhões com a Receita Federal ainda não paga e antes do acordo a dívida já tinha recebido um desconto de R$188,8 milhões.

Lula no direct do Neymar agora pic.twitter.com/DYW6U42n6p — vittor the creator 🇧🇷 (@vittorocriador) October 30, 2022