Após Vitão e Matuto assumirem a responsabilidade de registrar filha, Suellen tem ataque de fúria

A mãe da criança quebrou o estúdio do produtor que fez um post em conjunto com Vitão para dar detalhes sobre a paternidade de Nina

Vitão deu o que falar mais uma vez ao comentar sobre a paternidade de sua filha com Suellen Gervásio. O cantor fez um post em conjunto com o seu produtor em que revela que os dois vão assegurar o registro de Nina diante da paternidade. Vale ressaltar que a mãe da criança tinha dito que o proibiria de registrá-la. Suellen não se aguentou e, de acordo com as filmagens de Léo Dias, ela quebrou todo o estúdio do produtor.

Vale ressaltar que há uma dúvida entre a paternidade da criança, entre Vitão e Matuto. De acordo com o jornalista houve perda total de todos os equipamentos e ele está arrasado com tudo que aconteceu.

No seu depoimento sobre a paternidade com Vitão diz: “No Brasil, a ausência do nome do pai em certidões de nascimento é um problema imenso e precisamos levar o problema do abandono paterno a sério. Toda criança tem o direito de ter o nome do pai em seu registro, ter o pai participando do seu sustento, ser amada e, principalmente, ser cuidada pelo pai. Toda mãe tem direito que o pai assuma seu dever de cuidado para que ela não seja sobrecarregada. Ser homem é assumir responsabilidades. Por isso, nós, Vinícius e Victor, contratamos uma equipe multidisciplinar para que Nina tenha todos os seus direitos garantidos. Contratamos o Dr. Paulo Andreotti como advogado para ajuizar a ação conjunta de reconhecimento de paternidade de Nina, logo, ao nascer, respeitando que a mãe se recusou a fazer o exame antes do nascimento de Nina”, diz o comunicado.

E completa; “Nós dois estamos tomando uma decisão que todo homem deveria tomar: se sabe que pode ser pai de uma criança, ele já deveria pedir logo o exame de DNA desde antes do nascimento ou no nascimento e não esperar a mãe pedir. Qualquer um de nós que for pai biológico de Nina assumirá todos os cuidados paternos dela. Qualquer uma de nossas famílias também receberá Nina com amor e orgulho. Nossa equipe e nosso advogado sempre estiveram e continuarão abertos ao diálogo com a advogada da Suelen e com ela própria para que este seja nosso primeiro e último comunicado público conjunto sobre o nascimento de Nina, preservando-a”, finalizou.