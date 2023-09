Após traição, Mc Gui reflete: “Não gostaria que acontecesse comigo”

O cantor assumiu um novo relacionamento recentemente, mas não deixou de falar sobre ter traído a dançarina Bia Michelle, seu relacionamento passado

Mc Gui colocou a boca no trombone e falou abertamente sobre ter traído sua antiga parceira, Bia Michelle. O cantor foi flagrado com outra mulher em um motel em abril de 2023 e contou que não gostaria que acontecesse com ele. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né?

“Sim [eu traí]. Falando mais sobre as minhas ações: o que eu acabei cometendo não é certo. Hoje eu vivo um novo relacionamento e não gostaria que acontecesse comigo”, disse ele, que namora a influenciadora digital Georgia Azevedo. “Tem gente que acha que eu não tenho capacidade de ser fiel, mas eu tenho”, completou o famoso.

A ex do artista ainda confirmou o fim do relacionamento dos dois por meio de suas redes sociais. “Vou expor o que está no meu coração sim! Porque toda vez eu fiquei calada, com medo, pensando nos outros. Nunca ninguém pensou em mim! Quando aconteceu tudo, eu estava muito machucada, então falei que não iria expor isso para mim. Mas já que está exposto, eu vou contar tudo o que aconteceu”, começou a dançarina.