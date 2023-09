Após sexto filho, Malvino Salvador aconselha Juliano Cazarré: “”Eita, porra!”

O ator de ‘Fuzuê’ revelou que vai ter mais um filho completando o oitavo membro de sua família e Malvino não deixou de comentar a publicação que falava sobre a notícia

Eu disse para vocês que esse ano a cegonha estaria preparada para trabalhar bastante, não disse? Pois bem, Juliano Cazarré anunciou que vai ser pai novamente e, pasmem, do seu sexto filho. O ator recebeu o comentário de Malvino Salvador, que também é pais de muitos filhos.

“Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o ‘react’. Um misto de sentimentos. É isso, pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?”, diz o texto.

Malvino reagiu ao anúncio e, bem-humorado, escreveu: “Eita, porra! E eu que achava que tinha muitos! kkk! Parabéns, irmão! Que venha com muita saúde e traga muitas alegrias para a família”.