Após ser vítima de ataque hacker, Rafa Kalimann desabafa: ‘Foi desesperador’

Genteeeee, a Rafa Kalimann finalmente se pronunciou depois de ter sido vítima de um ataque hacker em seu Instagram. A influenciadora lamentou a perda de mais de 10 anos de trabalho, mas destacou que seguirá em frente e voltará a publicar conteúdos na plataforma

Através dos seus stories, a ex-BBB falou sobre o sentimento de impotência ao perceber que havia sido alvo de uma invasão. Ela conseguiu recuperar a conta, mas infelizmente, perdeu os conteúdos que já havia publicado.

“Eu me senti muito invadida em todos os sentidos, foi a primeira vez em 10 anos que isso aconteceu, vi 10 anos de trabalho se esvaziando, mas está sendo tudo resolvido. De imediato, consegui falar com uma pessoa. Era 6h da manhã quando me ligaram para falar que tinha algo estranho acontecendo no meu Instagram, e aí já comecei a me conectar com pessoas para tentar resolver, até que umas horas depois conseguiram recuperar.”

Kalimann aproveitou para destacar a importância de ter pessoas próximas no momento em que percebeu a invasão e contar com o apoio delas. Tudo aconteceu no último dia de 2023, quando ela se preparava para o Réveillon.

“Eu não postei nada do que rolou, eu estava com a minha família, tem 18 pessoas hospedadas na minha casa e isso, de certa forma, me ajudou muito. Tê-los aqui me ajudou muito. Eu foquei nisso, em celebrar a virada do ano com eles”, continuou ela.

“Eu virei o ano buscando ter o sentimento de compaixão e perdão, o que é muito difícil quando alguém faz mal para você diretamente. Foi tudo muito estranho. Deus está vendo tudo e sabe de tudo. Eu confio na justiça Dele, sei que Ele está cuidando de tudo”, completou.