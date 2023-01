Após ser menosprezado por Gabriel, Renan Bolsonaro acusa o modelo de ter feito teste do sofá

A acusação veio após o modelo negar que tem qualquer vínculo com o filho do ex-presidente.

Gente, ao que tudo indica questões políticas tem feito a diferença até na hora de escolher os últimos participantes da 23ª edição do Big Brother Brasil. Desde ontem, após os integrantes da casa de vidro serem anunciados, os internautas não pararam nem por um segundo de stalkear os participantes.

Dentre todas as descobertas, uma das que mais chamou a atenção foi o fato de que o filho caçula do ex-presidente da República, Jair Renan Bolsonaro, segue o até então possível galã desta edição do reality, Gabriel Tavares.

Ao ser questionado pelo público sobre sua relação com o filho do ex-presidente, o confinado negou que tenha amizade com Renan, e até brincou dizendo que é melhor o patriarca da família Bolsonaro não saber que seu caçula o segue.

“Eu não sei por que ele me segue. Ele deve gostar do meu conteúdo. Se eu fosse amigo dele, eu o seguiria. Quem não deve não teme. Aliás, se o pai dele souber que ele me segue, não vai gostar. Ele vai ficar puto. Melhor nem falar aqui”, disse Gabriel.

Com a repercussão que o caso tomou, o herdeiro do político ficou incomodado em ser menosprezado pelo modelo e, através de uma página de fofoca, afirmou que o mesmo Tavares lhe seguia sim e ainda o acusou de ter feito o famoso e polêmico teste do sofá para entrar na casa de vidro.

“Você me seguia, mas se vendeu! A pergunta é, sofá do Boninho… Quanto custou para você, ou o que custou?”, questionou Renan.