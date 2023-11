Após ser exposto por Mari Fernandes em podcast, Nattanzinho se pronuncia

Ao ser assumir bissexual no podcast, Mari não perdeu a chance de expor o cantor.

Minha gente, vocês viram toda a repercussão que deu depois da Mari Fernandes “expor” o Nattanzinho no podcast “PodCats” nesta terça-feira (21)? pois bem, o cantor finalmente se pronunciou após episódio do PodCats onde Mari Fernandez não só revelou sua bissexualidade, mas “expos” o amigo durante a entrevista.

Por meio do perfil no Instagram, Nattanzinho afirmou que não é bissexual e levou tudo na brincadeira. “Gente, é meu jeito de brincar com tudo e deixar tudo mais leve. Zero preconceito, e não sou bissexual”, escreveu.