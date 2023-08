Após ser acusada de ‘terrorismo nutricional’, Maíra Cardi ironiza Daniel Cady

A coach de emagrecimento também tenta provar a sua visão a respeito do bolo de chocolate, que também foi criticada pelo nutricionista.

Meus amores, mais cedo contei para vocês que o gatíssimo, nutricionista e marido da nossa amada Veveta, Daniel Cady, publicou um vídeo acusando a influenciadora Maíra Cardi de “terrorismo nutricional”, ao rebater o redicalismo que ela usa para aterrorizar a população em relação aos alimentos.

Diante disso, na manhã desta segunda-feira (14), através de seus stories, Maíra ironizou o vídeo postado por Cady. “Vamos começar o dia fazendo ‘ter ro risss mooo’ diário? Tô pronta para verdades, amo viver na cegueira, quero que me faça chorar com verdades, quero sorrir com mentiras.”

Logo em seguida, a influenciadora publicou uma série de casos de suas clientes que seguem e querem seguir o seu ‘terrorismo nutricional’.

Por fim, ela ainda publicou matérias dos sites ‘O Globo’ e ‘CNN’, que comprovam a sua declaração informando que o bolo de chocolate pode ser um dos causadores de doenças como o colesterol, a diabetes e o Alzheimer, o que também foi criticado pelo nutricionista.