Após rumores de paixão de Simaria por cunhado, ele desabafa: “Nada mais me espanta quando se fala em internet.”

O fato aconteceu depois que um jornalista publicou que o fim da dupla, Simone e Simaria, aconteceu após Simaria apaixonar pelo marido de Simone

A revolta de Kaká Diniz com um comentário de um jornalista, mostrou que o marido de Simone está com a paciência curta. Neste domingo, 07, o marido de Simone, Kaká Diniz, postou uma foto com a família e escreveu um longo desabafo. O fato aconteceu depois que um jornalista publicou que o fim da dupla, Simone e Simaria, aconteceu após Simaria apaixonar pelo marido de Simone.

Em sua página do Instagram Káká Diniz escreveu: “Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor! Quando falamos que Deus é amor, falamos sobre o amor para com o próximo, pois amar a si mesmo é fácil, difícil mesmo é ter compaixão com o outro.”

E ainda completou: “as nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social. O problema não tá na internet, mas sim, em quem “acha que tem voz” nela. O problema não tá na vida de quem é feliz, mas sim, na vida de quem é infeliz.No final, o diferencial está no que vem de “dentro” para “fora”, não no que está de fora para dentro.”