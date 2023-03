Após o acidente, Luciana Gimenez deu uma grande lição de vida para seu primogênito Lucas Jagger.

Em entrevista à Veja, a apresentadora fala sobre o grave episódio ocorrido em janeiro desse ano.

Após sofrer um acidente ensaiando em Aspen, nos Estados Unidos em janeiro. A apresentadora diz que seus filhos embarcaram junto com ela num turbilhão de aprendizados. O acidente resultou na perna fraturada em 4 partes, necessitando colocar pinos na região , além do uso de muletas para conseguir se locomover.

“Quando cai, só queria levantar e ir embora, mas eu puxei o meu pé e ele estava virado para o lado errado da perna, então eles viram. A gente estava falando disso ontem. Lourenço falou : “ Mãe, ainda bem que você não desmaiou; se você desmaiasse, eu morria”. Lucas, mais velho, a gente sabe que dá pra conversar, mas o pequeninho… Eu só tentei manter a calma por causa dele.” Contou Gimenez.

A apresentadora ainda contou como foi a sua dinâmica com seus filhos durante esse doloroso processo:

“ Estão sendo dois príncipe. Fiquei com Lucas em New York deitada por um mês, sofrendo no sofá dele e murmurando de dor. Ele até cozinhou pra mim. Teve que assumir responsabilidades que nunca precisou, tomou todas as decisões, ele era o meu acompanhante. Quando entrei pra cirurgia, uma pessoa que sempre foi um menino, de repente, teve que tomar decisão de fazer coisas com a mãe inconsciente. Foi um marco para ele, porque sempre foi muito protegido.”