Após live de Jojo Todynho, Cariucha abre live em seu Instagram e detona a cantora:   “Sempre falou da vida dos outros (…) Sempre usou as gays e nunca gostou de gay, agora que perdeu o pink money tá estudando direito.”

De forma bem direta, Cariucha acusa Jojo de ter se aproveitado do público LGBTQIA+ para fazer sucesso .

E o babado não para nunca! Após a live da Jojo que contei para vocês mais cedo, Cariucha também fez questão de abrir uma live e rebater a funkeira a altura. Além de dar uma aula sobre a realidade da escolaridade brasileira Cariucha também acusou Jojo de se aproveitar do público LGBTQIA+ para fazer sucesso

“Você é uma preconceituosa! Sua safada! Usou as gays pra crescer, sua homofóbica! Safada, que não gosta de gay! Usou a Anitta pra subir! Sempre falou da vida dos outros”, iniciou a artista.

Logo em seguida, chamando Jordana várias vezes de safada, Cariucha afirma que Jojo só começou a fazer faculdade para não depender mais do dinheiro das ‘gays’, já que elas descobriram quem a cantora realmente é.

“Sempre usou as gays e nunca gostou de gays. Agora que perdeu o ‘pink money’, tá estudando Direito. Pra não depender mais do dinheiro das gays, né? Porque as gays já descobriram quem você é. Sua safada! Toma vergonha na tua cara, fica falando do povo brasileiro, analfabeto… tu começou agora a estudar. Ganhou um reality show e agora que começou a estudar. Tá, sua safada! Não tenho medo de você, não!”, afirmou.

Por fim, Cariucha falou sobre a realidade do país em que vivemos, onde mais de 10 milhões de pessoas são analfabetas por não terem condições de estudar, afirmou que já sabia como a Jojo era e afirmou que ela pode ficar tranquila, pois assim que ganhar um reality também começará a estudar, assim como Jojo fez.

“Ela falou de mim, sim, que eu sou analfabeta. Dez milhões de pessoas no Brasil são analfabetas porque não têm condições de estudar. Mas eu sempre soube que ela era prepotente, arrogante, porque eu a conheci pessoalmente. Sempre soube que ela era preconceituosa. Mas agora, né?! Quando eu ganhar um reality, eu também vou estudar! Fica tranquila, tá?!”, finalizou a artista.