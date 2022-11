Após descaso com consumidor, irmão de Rodrigo Faro desabafa: “E aí Porsche? E aí Porto Seguros? Vão resolver ou não vão resolver?”

O jornalista, que foi vítima de um acidente de trânsito, está enfrentando grande descaso das empresas que deveriam lhe socorrer.

Nossa, que situação. No início desta tarde (04), o jornalista e irmão do apresentador Rodrigo Faro, Danilo Faro, utilizou de suas redes sociais para mostrar a sua indignação com a falta de respeito que existe das empresas com os consumidores.

Danilo conta que, a pouco mais de um mês comprou um carro na concessionária de luxo Porsche, porém, com uma semana de uso de seu novo automóvel, o jornalista se envolveu em um acidente, onde o outro motorista que estava errado.

O jornalista, que diz odiar ter que expor seus problemas na internet, afirma que nesta ocasião não encontrou outra saída.

Após o acidente, ele e o outro envolvido acionaram o seguro do rapaz, que mandou o carro para ser consertado na própria concessionária onde ele havia sido comprado, mas de acordo com ele, até o presente momento nada foi feito.”Pra minha surpresa, até agora nada foi resolvido.”

Danilo conta que a seguradora, além de falar que ele deverá ficar sem o seu carro por 60 dias, não quis fornecer um carro provisório para que ele possa usar enquanto o seu está no conserto, e afirma: “A vítima é sempre a que sai prejudicada. a vítima é sempre a que sai lesada”.

Na legenda do vídeo postado pelo jornalista, ele marca o perfil oficial da concessionária Porsche no Brasil e os perfis das seguradoras que estão envolvidas no caso, a Porto Seguros e a Klima Seguros, e questiona: “E aí Porsche? E aí Porto Seguros? Vão resolver ou não vão resolver?”.