Após demissão, Fábio William dispara na web: “Você é a única pessoa que pode mudar a sua vida”

Jornalista usou o seu perfil oficial no Instagram para se culpar diante da sua demissão da Globo e ainda cita Sartre na sua reflexão

Eita! Fábio William é um dos demitidos da Globo e acabou usando o seu perfil no Instagram para dizer que a culpa da demissão foi sua. Citando Sartre, ele diz que todos nós somos responsáveis por tudo que acontece, ou seja, cada um é dono da sua vida e do seu destino, mas resta saber o que fazer a partir daí.

“Chegou a hora de dizer quem é o responsável pela minha demissão. Tenho recebido diversas mensagens de pessoas que estão na mesma situação, isso me lembra de Sartre, pai do existencialismo que diz que somos sempre responsáveis por tudo. Ele diz que não interessa o que fizeram com você, porque o que interessa é o que você vai fazer com o que fizeram com você, não estou falando de culpa, estou falando de respondabilidade”, disse.

Fábio ainda completa: “Se eu achar que foi uma pessoa, uma situação eu estarei de braços cruzados e colocando a culpa em alguém, meu chefe não vai mudar de ideia, o mundo vai continuar igual. Quem tem condições de mudar é você mesmo, eu sou a única pessoa no universo que pode fazer algo para sair da inércia. Você pode chorar, tem todo direito, mas só até a página três, depois se levante e vá em frente”, finalizou.