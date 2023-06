Após comparações com Galisteu, Mariana Rios debocha do participante Tálamo no ao vivo

O deboche da apresentadora Mariana Rios veio com tudo após essa fala polêmica do participante de A Grande Conquista.

O jornalista Bruno Tálamo venceu a prova que o livrou da Zona de Risco e, em seguida, hablou muito contra a apresentadora do reality show. “A Galisteu é muito mais carinhosa com a gente”, disparou o ex-A Fazenda, comparando Mariana a Adriane Galisteu.

Thiago Servo, outro participante do reality, disse que a apresentadora não poderia ter contato com nenhum dos participantes e, por isso, transpareceu isso para ele.

Mesmo assim, Tálamo continuou com as críticas: “Mas ela nem olha para a gente”. Ana Paula Almeida, também estava na disputa queTálamo ganhou, , negou que a apresentadora tenha sido fria com ela: “Não. Ela foi carinhosa sim… ela foi muito carinhosa comigo”.

No dia seguinte, a apresentadora começou o programa parabenizando Bruno pela vitória na prova e escapado da 4ª Zona de Risco do reality. Em seguida, não perdeu a oportunidade e lançou a indireta: “E Bruno, você está bem?”. Ele falou que sim e perguntou o motivo do questionamento. “Mas tá bem mesmo?”, instigou a famosa.

“Tô bem, só com um pouquinho de torcicolo”, disse Tálamo. Mariana encerrou o assunto dizendo apenas “que bom” para ele. Ihhhhh, parece que deu ruim para o Tálamo. Será que o fandom de Mari Rios vai se mobilizar caso ele corra risco de eliminação e arranque o moço para fora do reality? Vamos acompanhar com um balde de pipoca os próximos capítulos.