Após 3 gravidezes seguidas, Sabrina Petraglia descobre tumor no ovário e alerta: “Façam exames regulares e preventivos”

A atriz conta que foi diagnosticada com tumor o durante a realização de exames de rotina pós-parto.

E há quem diga que milagres não existem. Nesta terça-feira (29), a atriz Sabrina Petraglia revelou aos seus fãs, através das suas redes sociais, que, apenas sete meses após dar à luz ao seu terceiro filho, realizou uma cirurgia para a retirada de um tumor no ovário.

“Coloquei ainda o DIU de Mirena para tratar pequenos focos de endometriose e para não ter mais filhos! Consegui preservar todos meus órgãos e devo me sentir bem melhor com a diástase fechada. Tinha uma sensação ruim constante, perdi meu centro de força abdominal e sentia meus órgãos todos soltos depois de 3 gestações seguidas”, começou a contar.

A atriz conta que até pensou em não contar ao público a respeito do procedimento, mas que decidiu contar como forma de incentivo para que as mulheres cuidem-se mais de si mesmas.

“Algumas vezes a gente não tem sintoma algum e, por isso, merece atenção. Façam exames regulares, preventivos e compartilhem sempre que puderem suas dores, incômodos com médicos, amigos e familiares, tudo importa. Descobri o meu tumor recentemente, depois de fazer os exames de rotina pós-parto”, alertou Sabrina.

Na legenda de sua publicação, a atriz especifica quais foram as vantagens obtidas pela cirurgia e confessou estar com saudade de pegar seus filhos no colo. “No meu caso, a cirurgia corrigiu consequências da gravidez como a diástase (de 5cm!) e a cicatriz da cesária, mas também retirou um tumor no ovário, a princípio benigno e arrumou uma torção na trompa (…) Por fim, quero dizer que estou feliz, pois a cirurgia foi um sucesso e eu estou sendo muito bem cuidada, estou me recuperando aos pouquinhos! Mas… confesso que tenho pressa pra conseguir pegar logo meus bebês no colo! Ainda não consigo e isso é o que mais me dói.”.