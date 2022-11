Após 26 anos de emissora, a jornalista Christiane Pelajo pede demissão da Globo: “Quero aproveitar a vida”

A jornalista se mostra extremamente feliz com tudo o que conquistou até aqui, dentro da emissora.

Chocada! Após 26 anos de casa, a admirável e queridíssima jornalista Christiane Pelajo, deixará o complexo Globo. Atualmente a jornalista era responsável por apresentar o Conexão GloboNews. Sua saída da emissora foi anunciada nesta sexta-feira (04).

Em seu Instagram, a jornalista postou um carrossel de fotos, relembrando a sua trajetória nas telinhas, acompanhada com uma legenda de emocionar.

“Dei inúmeros bom dia, boa tarde e boa noite no ar! Apresentei jornal sozinha, em dupla e até em trio! Fiz muitas reportagens especiais, das quais me orgulho imensamente! Ganhei prêmios! Viajei para vários países para participar de grandes coberturas. Gravei na França, Itália, Espanha, Alemanha, Grécia, Índia, Estados Unidos, República Dominicana, Chile e em todas as regiões brasileiras”, relembrou a jornalista.

De acordo com ela, antes de tomar essa decisão, refletiu bastante, o que a fez chegar à conclusão de que, apesar de muita paixão, dedicação e alegria por seu trabalho, chegou a hora dela se priorizar. “Chegou a hora de pensar mais em mim! Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer.”

Para finalizar, Christiane agradece a todos que fizeram parte de sua história, em especial aqueles que acreditaram em seu potencial e te deram oportunidades de mostrar o seu dom para com o jornalismo.

Ciente de que sempre respondeu “à altura”, as expectativas que lhe foram depositadas, ela afirma: “Agora vamos nos ver por essa telinha daqui!”.