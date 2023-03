Após 10 anos da morte de Chorão, Sonia Abrão presta homenagens ao cantor: “Vou te amar pra sempre, primo!”

O cantor morreu em 2013, vítima de uma overdose de cocaína, em seu apartamento na Zona Oeste de São Paulo.

Meu Deus, como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que eu recebi a notícia de que um dos maiores nomes da música brasileira não estava entre nós, porém, já fazem 10 anos que o cantor Chorão partiu e deixou uma legião de fãs desnorteados.

Dentre as milhares de pessoas que sofrem até hoje com a morte do cantor, está sua prima, a apresentadora Sonia Abrão. Em seu instagram, na manhã desta segunda-feira (06), a jornalista publicou uma homenagem ao nosso eterno poeta das ruas.

A publicação feita por Sonia é um vídeo que a mesma publicou no dia da morte do vocalista, porém, com uma modificação.

“Tudo o que você fez foi tão bonito! Papo reto, protesto, afeto e rebeldia. Música, filho, saket e poesia. Vou te amar pra sempre, primo. Essa dor eu choro, mas não rimo. Dez anos, nunca será o fim. E eu sou da sua laia, sim!”, escreveu a jornalista no vídeo.

“CHORÃO, DEZ ANOS SEM VOCÊ! Escrevi esse texto, um mês após a sua morte, primo! Hoje, atualizei quanto tempo faz da sua viagem, mas continua tudo igual dentro de mim! Nunca será o fim!”, explicou na legenda do post.