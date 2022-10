“Apesar do resultado das eleições, minha opinião não vai mudar”, declara Rafaella, irmã de Neymar

Irmã do jogador ainda disse que espera que Lula faça do Brasil um país ainda mais maravilhoso

Vocês acharam que Rafaella não iria falar nada sobre as eleições após o seu candidato levar a pior? Se enganaram! A musa deu as caras nos stories para dizer que sua opinião não mudou e espera que Lula faça do país, “que estava indo muito bem”, um Brasil ainda melhor.

“Sou Bolsonaro sim, não é segredo para ninguém minha opção nestas eleições, mas democraticamente sempre respeitarei a todos que optaram pelo Lula. Apesar do resultado das eleições, minha opinião não vai mudar, continuo achando que o melhor para o país seria a vitória de Bolsonaro”, escreveu.

E nçao parou por aí: “Independente do que o presidente eleito disse recentemente da minha família, eu espero que ele pegue esse governo que estava indo muito bem e de coração que ele faça do Brasil um Brasil ainda mais maravilhoso! Juro que espero!”, disparou.